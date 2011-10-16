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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Ибричич 20
Глушаков 56
Сычев 63
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
16 окт. 2011, 18:15 МСК
16.10.2011, 18:15 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Бурлак
Тарас Бурлак
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
65
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
56'
56'
90
0
Ибричич
Сенияд Ибричич
20'
20'
64
0
Майкон
Майкон
74
0
Сычев
Дмитрий Сычев
63'
63'
90
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
0
Иванов
Андрей Иванов
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Обинна
Виктор Обинна
0
Минченков
Александр Минченков
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
46
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Дананае
Овидиу Дананае
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Стариков
Евгений Стариков
29
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
0
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Воронов
Денис Воронов
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Климов
Валерий Климов
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк