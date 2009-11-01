Матч завершен
Томь
Томск
Мазнов 20
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Сычев 12
Сычев 33
Одемвингие 48
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
1 нояб. 2009, 11:45 МСК
1.11.2009, 11:45 МСК
воскресенье
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
61
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
75
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
80
0
Мазнов
Горан Мазнов
20'
20'
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Катынсус
Валерий Катынсус
0
Киселев
Денис Киселев
0
Климов
Валерий Климов
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Сенников
Дмитрий Сенников
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
74
0
Камболов
Руслан Камболов
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
33'
12'
33'
12'
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
48'
48'
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Ефимов
Сергей Ефимов
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Шарлес
Шарлес
0
Чочиев
Алан Чочиев
0
Минченков
Александр Минченков
0
Фалл
Байе Джиби Фалл