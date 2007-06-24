Матч завершен
Томь
Томск
4:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
24 июня 2007, 12:00 МСК
24.06.2007, 12:00 МСК
воскресенье
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы