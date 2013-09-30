Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
30 сент. 2013, 17:15 МСК
30.09.2013, 17:15 МСК
понедельник
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Абаев
Илья Абаев
90
0
Денисов
Виталий Денисов
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Майкон
Майкон
61
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
0
Самедов
Александр Самедов
75
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
74
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Михалик
Тарас Михалик
0
Янбаев
Ренат Янбаев
0
Бурлак
Тарас Бурлак
0
Тигорев
Ян Тигорев
0
Оздоев
Магомед Оздоев
0
Ткачев
Сергей Ткачев
0
Миранчук
Алексей Миранчук
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
0
Обинна
Виктор Обинна
Томь
мин
0
Чебану
Илья Чебану
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
83
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
0
Голенда
Ян Голенда
29
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Комков
Михаил Комков
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
0
Голышев
Павел Голышев