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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Томь
Томск
Янбаев 14
Канунников 38
2:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Ибричич 75
Игнатьев 81
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
10 июня 2011, 14:30 МСК
10.06.2011, 14:30 МСК
пятница
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
78
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
49
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Стариков
Евгений Стариков
84
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Канунников
Максим Канунников
38'
38'
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Баженов
Никита Баженов
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
14'
14'
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Бурлак
Тарас Бурлак
20
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
54
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
74
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
81'
81'
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Майкон
Майкон
90
Запасные
0
Фильцов
Александр Фильцов
0
Илич
Бранко Илич
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Оздоев
Магомед Оздоев
0
Ибричич
Сенияд Ибричич
75'
0
Минченков
Александр Минченков