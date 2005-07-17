Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
17 июля 2005, 13:00 МСК
17.07.2005, 13:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы