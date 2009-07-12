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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
12 июля 2009, 16:30 МСК
12.07.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Сенников
Дмитрий Сенников
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Фининьо
Фининьо
46
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
46
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
79
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Муджири
Давид Муджири
0
Камболов
Руслан Камболов
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Шарлес
Шарлес
0
Минченков
Александр Минченков
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
81
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
81
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Голяткин
Сергей Голяткин
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Немет
Норберт Немет
0
Дядюн
Владимир Дядюн