Матч завершен
Томь
Томск
Янбаев 44
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Гатагов 40
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
19 сент. 2010, 13:00 МСК
19.09.2010, 13:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Петкович
Никола Петкович
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
64
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
71
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Мазнов
Горан Мазнов
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
44'
44'
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Алиев
Александр Алиев
58
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
76
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
40'
40'
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Родолфо
Родолфо
0
Смольников
Игорь Смольников
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
0
Драман
Хамину Драман
0
Оздоев
Магомед Оздоев
0
Траоре
Драман Траоре