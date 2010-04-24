Матч завершен
Локомотив
Москва
Глушаков 33
Алиев 43
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 83
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
24 апр. 2010, 17:30 МСК
24.04.2010, 17:30 МСК
суббота
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Майкон
Майкон
85
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
33'
33'
90
0
Алиев
Александр Алиев
43'
43'
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
67
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Илич
Бранко Илич
0
Смольников
Игорь Смольников
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Траоре
Драман Траоре
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
77
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Климов
Валерий Климов
69
0
Дзюба
Артем Дзюба
62
0
Корниленко
Сергей Корниленко
83'
83'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Прудников
Александр Прудников
0
Мазнов
Горан Мазнов