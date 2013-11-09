Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Томь
Томск
Башкиров 4
Игнатович 38
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
9 нояб. 2013, 12:30 МСК
9.11.2013, 12:30 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
82
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
4'
4'
90
0
Голышев
Павел Голышев
87
0
Игнатович
Павел Игнатович
38'
38'
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
77
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Комков
Михаил Комков
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
Локомотив
мин
0
Абаев
Илья Абаев
90
0
Денисов
Виталий Денисов
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Григорьев
Максим Григорьев
62
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
46
0
Самедов
Александр Самедов
84
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Михалик
Тарас Михалик
0
Янбаев
Ренат Янбаев
0
Бурлак
Тарас Бурлак
0
Тигорев
Ян Тигорев
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
0
Оздоев
Магомед Оздоев
0
Миранчук
Алексей Миранчук
0
Обинна
Виктор Обинна
0
Майкон
Майкон