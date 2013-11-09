Матч завершен
Томь
Томск
Башкиров 4
Игнатович 38
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
9 нояб. 2013, 12:30 МСК
9.11.2013, 12:30 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
82
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
4'
4'
90
0
Голышев
Павел Голышев
87
0
Игнатович
Павел Игнатович
38'
38'
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
77
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Комков
Михаил Комков
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
Локомотив
мин
0
Абаев
Илья Абаев
90
0
Денисов
Виталий Денисов
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Григорьев
Максим Григорьев
62
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
46
0
Самедов
Александр Самедов
84
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Михалик
Тарас Михалик
0
Янбаев
Ренат Янбаев
0
Бурлак
Тарас Бурлак
0
Тигорев
Ян Тигорев
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
0
Оздоев
Магомед Оздоев
0
Миранчук
Алексей Миранчук
0
Обинна
Виктор Обинна
0
Майкон
Майкон