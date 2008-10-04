Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
4 окт. 2008, 12:30 МСК
4.10.2008, 12:30 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы