Матч завершен
Локомотив
Москва
Шкулетич 13
Самедов 33
2:2
Матч завершен
Томь
Томск
Бикфалви 76
Пугин 85
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
7 авг. 2016, 19:00 МСК
7.08.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
73
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
33'
33'
90
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
13'
13'
71
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
55
Янбаев
Ренат Янбаев
14
Чорлука
Ведран Чорлука
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
4
Пульич
Анте Пульич
90
20
Яблонски
Давид Яблонски
90
17
Пугин
Алексей Пугин
85'
85'
90
48
Тишкин
Максим Тишкин
79
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
76'
76'
90
15
Голышев
Павел Голышев
65
18
Попов
Артем Попов
64
22
Самодин
Сергей Самодин
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
19
Тен
Петр Тен
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
11
Касьян
Александр Касьян
78
Кудряшов
Павел Кудряшов