Матч завершен
Томь
Томск
Рыков 49
1:3
Матч завершен
Динамо
Москва
Кокорин 51
Кураньи 64
Ионов 86
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
30 марта 2014, 14:45 МСК
30.03.2014, 14:45 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
49'
49'
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
73
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
81
0
Панченко
Кирилл Панченко
70
0
Игнатович
Павел Игнатович
90
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Божович
Младен Божович
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
0
Черевко
Александр Черевко
0
Баженов
Никита Баженов
0
Голышев
Павел Голышев
0
Портнягин
Игорь Портнягин
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Дуглас
Франку Дуглас
90
0
Козлов
Алексей Козлов
90
0
Жирков
Юрий Жирков
82
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Юсупов
Артур Юсупов
90
0
Ионов
Алексей Ионов
86'
86'
90
0
Кураньи
Кевин Кураньи
64'
64'
69
0
Кокорин
Александр Кокорин
51'
51'
88
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Березовский
Роман Березовский
0
Фернандес
Леандро Фернандес
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
0
Ломич
Марко Ломич
0
Касаев
Алан Касаев
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
0
Джуджак
Балаж Джуджак
0
Флореску
Георге Флореску
0
Дядюн
Владимир Дядюн
0
Соломатин
Павел Соломатин