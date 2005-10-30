Матч завершен
Томь
Томск
3:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
30 окт. 2005, 16:00 МСК
30.10.2005, 16:00 МСК
воскресенье
Алексей Тюмин
Алексей Тюмин
Главный Судья
Составы