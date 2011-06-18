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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Динамо
Москва
Самедов 27
Кураньи 38
Кокорин 44
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
18 июня 2011, 15:30 МСК
18.06.2011, 15:30 МСК
суббота
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
44'
44'
67
0
Сапета
Александр Сапета
76
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Самедов
Александр Самедов
27'
27'
90
0
Воронин
Андрей Воронин
78
0
Кураньи
Кевин Кураньи
38'
38'
90
Запасные
0
Габулов
Владимир Габулов
0
Епуряну
Александр Епуряну
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Каряка
Андрей Каряка
0
Мисимович
Звездан Мисимович
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Смолов
Федор Смолов
Томь
мин
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Баженов
Никита Баженов
57
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
46
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Стариков
Евгений Стариков
90
0
Канунников
Максим Канунников
66
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Строев
Виктор Строев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук