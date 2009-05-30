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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 64
Корниленко 73
2:3
Матч завершен
Динамо
Москва
Кержаков 9
Комбаров 12
Кержаков 42
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
30 мая 2009, 10:30 МСК
30.05.2009, 10:30 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
83
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Янотовский
Василий Янотовский
46
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Немет
Норберт Немет
90
0
Климов
Валерий Климов
46
0
Корниленко
Сергей Корниленко
64'
73'
64'
73'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Евсиков
Денис Евсиков
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Волков
Виталий Волков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Мазнов
Горан Мазнов
0
Дядюн
Владимир Дядюн
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Денисов
Александр Денисов
90
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
12'
12'
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Свежов
Виктор Свежов
61
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
9'
42'
9', 42'
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Димидко
Александр Димидко
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Замалиев
Наиль Замалиев
0
Смолов
Федор Смолов
0
Кокорин
Александр Кокорин