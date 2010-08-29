Матч завершен
Томь
Томск
Дзюба 49
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
29 авг. 2010, 12:45 МСК
29.08.2010, 12:45 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
80
0
Мичков
Дмитрий Мичков
87
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
79
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
49'
49'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Туев
Иван Туев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Петкович
Никола Петкович
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Мазнов
Горан Мазнов
0
Стариков
Евгений Стариков
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Семшов
Игорь Семшов
74
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
68
0
Воронин
Андрей Воронин
78
0
Самедов
Александр Самедов
90
0
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Гранат
Владимир Гранат
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
0
Якубко
Мартин Якубко
0
Логуа
Ираклий Логуа