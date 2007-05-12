Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
12 мая 2007, 13:00 МСК
12.05.2007, 13:00 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы