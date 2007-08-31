Матч завершен
Динамо
Москва
3:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
31 авг. 2007, 18:00 МСК
31.08.2007, 18:00 МСК
пятница
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы