Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
Радосавлевич 72
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
17 окт. 2009, 15:15 МСК
17.10.2009, 15:15 МСК
суббота
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Терехов
Сергей Терехов
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
46
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Агийяр
Луис Агийяр
66
0
Димидко
Александр Димидко
78
Запасные
0
Панов
Сергей Панов
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Юсупов
Артур Юсупов
0
Смолов
Федор Смолов
0
Кокорин
Александр Кокорин
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
29
0
Скобляков
Сергей Скобляков
85
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
72'
72'
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Мазнов
Горан Мазнов
0
Дядюн
Владимир Дядюн