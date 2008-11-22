Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
22 нояб. 2008, 14:00 МСК
22.11.2008, 14:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы