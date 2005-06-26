Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
26 июня 2005, 16:00 МСК
26.06.2005, 16:00 МСК
воскресенье
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы