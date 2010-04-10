Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
10 апр. 2010, 17:30 МСК
10.04.2010, 17:30 МСК
суббота
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
46
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
0
Ребко
Алексей Ребко
46
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Самедов
Александр Самедов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Воронин
Андрей Воронин
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Гранат
Владимир Гранат
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Смолов
Федор Смолов
0
Кокорин
Александр Кокорин
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
89
0
Харитонов
Александр Харитонов
77
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
77
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
0
Мазнов
Горан Мазнов