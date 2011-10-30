Матч завершен
Томь
Томск
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Мисимович 28
Кураньи 39
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
30 окт. 2011, 13:00 МСК
30.10.2011, 13:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Строев
Виктор Строев
46
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Стариков
Евгений Стариков
57
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
76
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Дананае
Овидиу Дананае
0
Климов
Валерий Климов
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Савин
Евгений Савин
0
Канунников
Максим Канунников
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
90
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Юсупов
Артур Юсупов
90
0
Мисимович
Звездан Мисимович
28'
28'
70
0
Самедов
Александр Самедов
77
0
Кураньи
Кевин Кураньи
39'
39'
90
Запасные
0
Фролов
Евгений Фролов
0
Епуряну
Александр Епуряну
0
Шитов
Игорь Шитов
0
Рыков
Владимир Рыков
0
Сапета
Александр Сапета
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
0
Смолов
Федор Смолов