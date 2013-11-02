Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Москва
Бордачев 42
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
2 нояб. 2013, 15:00 МСК
2.11.2013, 15:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Дуглас
Франку Дуглас
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Касаев
Алан Касаев
72
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Ионов
Алексей Ионов
88
0
Воронин
Андрей Воронин
73
0
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Березовский
Роман Березовский
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Фернандес
Леандро Фернандес
0
Самба
Кристофер Самба
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Джуджак
Балаж Джуджак
0
Юсупов
Артур Юсупов
0
Зобнин
Роман Зобнин
0
Смолов
Федор Смолов
0
Дядюн
Владимир Дядюн
0
Панюков
Андрей Панюков
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
42'
42'
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
88
0
Кисенков
Владимир Кисенков
58
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Сорокин
Валерий Сорокин
68
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов