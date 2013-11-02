Матч завершен
Динамо
Москва
Бордачев 42
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
2 нояб. 2013, 15:00 МСК
2.11.2013, 15:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Дуглас
Франку Дуглас
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Касаев
Алан Касаев
72
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Ионов
Алексей Ионов
88
0
Воронин
Андрей Воронин
73
0
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Березовский
Роман Березовский
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Фернандес
Леандро Фернандес
0
Самба
Кристофер Самба
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Джуджак
Балаж Джуджак
0
Юсупов
Артур Юсупов
0
Зобнин
Роман Зобнин
0
Смолов
Федор Смолов
0
Дядюн
Владимир Дядюн
0
Панюков
Андрей Панюков
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
42'
42'
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
88
0
Кисенков
Владимир Кисенков
58
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Сорокин
Валерий Сорокин
68
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов