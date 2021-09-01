Швейцария - Греция: 01 сентября 2021 смотреть онлайн

Швейцария
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Швейцария - Греция: 01 сентября 2021 смотреть онлайн

Греция
Товарищеские матчи, Сентябрь

Товарищеские матчи,

Сентябрь
1 сент. 2021, 21:45 МСК
1.09.2021, 21:45 МСК
среда
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Предварительный состав

Швейцария
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
13
Родригес
Рикардо Родригес
6
Джюмарт
Эрай Джюмарт
5
Аканжи
Мануэль Аканжи
23
Шакири
Джердан Шакири
10
Джака
Гранит Джака
14
Цубер
Стивен Цубер
8
Фройлер
Ремо Фройлер
9
Сеферович
Харис Сеферович
7
Эмболо
Брель Эмболо
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Запасные
12
Мвого
Ивон Мвого
-
21
фон Бальмус
Давид фон Бальмус
-
23
Бенито
Лорис Бенито
-
22
Омераджич
Бесир Омераджич
-
14
Штеффен
Ренато Штеффен
-
15
Соу
Джибриль Соу
-
18
Мехмеди
Адмир Мехмеди
-
18
Гавранович
Марио Гавранович
-
18
Варгас
Рубен Варгас
-
Греция
мин
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
16
Мавриас
Харис Мавриас
10
Фортунис
Константинос Фортунис
21
Курбелис
Димитрис Курбелис
-
Бакасетас
Тасос Бакасетас
8
Зека
Зека
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
-
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
Запасные
12
Диудис
Сократис Диудис
-
13
Баркас
Василиос Баркас
-
4
Михайлидис
Яннис Михайлидис
-
15
Рота
Лазарос Рота
-
7
Пелкас
Димитриос Пелкас
-
17
Сиопис
Манолис Сиопис
-
19
Масурас
Георгиос Масурас
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-

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