Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Сердар Азмун
Месут Озил
Федор Чалов
Эльдор Шомуродов
Квинси Промес
Россия
Мальта
США
Норвегия
Белоруссия
Австралия
Китай
Непал
Англия
Косово
Болгария
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Бавария
Зенит
Ростов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Товарищеские матчи
Швейцария VS Греция
Поделиться:
Швейцария - Греция: 01 сентября 2021 смотреть онлайн
Швейцария
-:-
Швейцария - Греция: 01 сентября 2021 смотреть онлайн
Греция
Товарищеские матчи, Сентябрь
Товарищеские матчи,
Сентябрь
1 сент. 2021, 21:45 МСК
1.09.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Швейцария
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
13
Родригес
Рикардо Родригес
6
Джюмарт
Эрай Джюмарт
5
Аканжи
Мануэль Аканжи
23
Шакири
Джердан Шакири
10
Джака
Гранит Джака
14
Цубер
Стивен Цубер
8
Фройлер
Ремо Фройлер
9
Сеферович
Харис Сеферович
7
Эмболо
Брель Эмболо
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Запасные
12
Мвого
Ивон Мвого
-
21
фон Бальмус
Давид фон Бальмус
-
23
Бенито
Лорис Бенито
-
22
Омераджич
Бесир Омераджич
-
14
Штеффен
Ренато Штеффен
-
15
Соу
Джибриль Соу
-
18
Мехмеди
Адмир Мехмеди
-
18
Гавранович
Марио Гавранович
-
18
Варгас
Рубен Варгас
-
Греция
мин
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
16
Мавриас
Харис Мавриас
10
Фортунис
Константинос Фортунис
21
Курбелис
Димитрис Курбелис
-
Бакасетас
Тасос Бакасетас
8
Зека
Зека
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
-
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
Запасные
12
Диудис
Сократис Диудис
-
13
Баркас
Василиос Баркас
-
4
Михайлидис
Яннис Михайлидис
-
15
Рота
Лазарос Рота
-
7
Пелкас
Димитриос Пелкас
-
17
Сиопис
Манолис Сиопис
-
19
Масурас
Георгиос Масурас
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-
Новости
Рамос не забил сразу два пенальти против Швейцарии. До этого – 25 голов подряд
#Серхио Рамос
15 ноября 2020, 00:52
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
В Швейцарии пробуют хоккей в масках. Первое впечатление – она мешает
2
#Хоккей
18 августа 2020, 17:46
2
#
Новости матча
Украина получила техническое поражение от Швейцарии. И вылетела в дивизион B Лиги наций
25 ноября 2020, 22:05
Матч Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса
1
17 ноября 2020, 17:10
1
В 8 матчах Лиги наций немцы победили лишь однажды
13 октября 2020, 23:39
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59