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Запасные
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События
Матч окончен 3:2
Желтая карточка
89'
86'
ГОЛ! 3:2
Замена
82'
79'
Замена
79'
Замена
79'
Замена
Замена
77'
ГОЛ! 3:1
75'
ГОЛ! 2:1
69'
67'
Замена
Замена
63'
63'
61'
Замена
Замена
46'
Конец первого тайма (1:1)
ГОЛ! 1:1
40'
18'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
18 ноября 2020, 23:50
20 ноября 2020, 21:38
19 ноября 2020, 00:45
19 ноября 2020, 00:42
19 ноября 2020, 00:38
1
19 ноября 2020, 00:13
19 ноября 2020, 00:10
18 ноября 2020, 10:32