Сербия - Ирландия: 24 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Сербия
Влахович 40
Митрович 69
Митрович 75
3:2

Сербия - Ирландия: 24 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Ирландия
Брауне 18
Коллинс 86
Отбор ЧМ. Европа, 1 тур

Отбор ЧМ. Европа,

1 тур
24 марта 2021, 22:45 МСК
24.03.2021, 22:45 МСК
среда
Cтадион Црвена Звезда
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Белград
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Составы

Сербия
мин
10
Тадич
Душан Тадич
77
3
Младенович
Филип Младенович
46
15
Джуричич
Филип Джуричич
63
-
Митрович
Александар Митрович
69'
75'
69', 75'
90
4
Митрович
Стефан Митрович
90
16
Лукич
Саша Лукич
90
15
Гайич
Милан Гайич
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
14
Рачич
Урош Рачич
90
18
Миленкович
Никола Миленкович
90
-
Влахович
Душан Влахович
40'
40'
82
-
Павлович
Страхинья Павлович
90
Запасные
23
Николич
Джордже Николич
-
12
Райкович
Предраг Райкович
-
22
Петкович
Марко Петкович
-
19
Максимович
Никола Максимович
-
5
Спайич
Урош Спайич
-
8
Гудель
Неманья Гудель
13
17
Костич
Филип Костич
44
19
Ристич
Михайло Ристич
-
20
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
-
7
Радоньич
Неманья Радоньич
-
19
Йович
Лука Йович
8
Ирландия
мин
5
Кларк
Киран Кларк
79
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
2
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
7
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
12
Робинсон
Каллум Робинсон
79
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
86'
86'
90
-
Брауне
Алан Брауне
18'
18'
79
19
Куллен
Джош Куллен
90
22
Моламби
Джейсон Моламби
61
1
Траверс
Марк Траверс
90
17
Коннолли
Аарон Коннолли
67
15
О'Ши
Дара О'Ши
90
Запасные
23
О'Хара
Киран О'Хара
-
12
Даффи
Шейн Даффи
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
11
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
29
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
12
Хорган
Дэрил Хорган
-
12
Найт
Джейсон Найт
-
9
Лонг
Шейн Лонг
23
19
Брэди
Робби Брэди
11

События

Матч окончен 3:2
Желтая карточка
Страхинья Павлович
89'
86'
ГОЛ! 3:2
Джеймс Коллинс
Замена
Лука Йович
Душан Влахович
82'
79'
Замена
Джеймс МакКлин
Каллум Робинсон
79'
Замена
Джеймс Коллинс
Алан Брауне
79'
Замена
Робби Брэди
Киран Кларк
Замена
Неманья Гудель
Душан Тадич
77'
ГОЛ! 3:1
Александар Митрович
75'
ГОЛ! 2:1
Александар Митрович
69'
67'
Замена
Шейн Лонг
Аарон Коннолли
Замена
Урош Рачич
63'
Замена
Александар Митрович
Филип Джуричич
63'
61'
Замена
Джеффри Хендрик
Джейсон Моламби
Замена
Филип Костич
Филип Младенович
46'
Конец первого тайма (1:1)
ГОЛ! 1:1
Душан Влахович
40'
18'
ГОЛ! 0:1
Алан Брауне
Начало матча

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Сербия
3
Ирландия
2

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19 ноября 2020, 00:38
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