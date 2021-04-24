Шеффилд Юнайтед - Брайтон & Хов: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
-:-

Шеффилд Юнайтед - Брайтон & Хов: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
24 апр. 2021, 17:00 МСК
24.04.2021, 17:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Шеффилд Юнайтед
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
3
Стивенс
Энда Стивенс
6
Бешам
Крис Бешам
22
Ампаду
Итан Ампаду
29
Брайан
Кин Брайан
2
Балдок
Джордж Балдок
4
Флек
Джон Флек
16
Норвуд
Оливер Норвуд
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
10
Шарп
Билли Шарп
14
Бурк
Оливер Бурк
Запасные
18
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
-
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
13
Лоу
Макс Лоу
-
20
Богль
Джайден Богль
-
23
Осборн
Бен Осборн
-
9
МакБарни
Оливер МакБарни
-
11
Муссе
Ли Муссе
-
24
Брустер
Риан Брустер
-
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
34
Велтман
Йоэл Велтман
5
Данк
Льюис Данк
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
14
Лаллана
Адам Лаллана
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
33
Берн
Дэн Берн
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
-
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
29
Зекири
Анди Зекири
-

Прошлые матчи

20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брайтон & Хов
1
Шеффилд Юнайтед
1
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Юнайтед
1

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