Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
0:1
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
МакБарни 23
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
21 дек. 2019, 18:00 МСК
21.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
4
Даффи
Шейн Даффи
30
Бернардо
Бернардо
8
Биссума
Ив Биссума
46
Альсате
Стивен Альсате
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
44
Коннолли
Аарон Коннолли
Шеффилд Юнайтед
мин
6
Бешам
Крис Бешам
90
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
23'
23'
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
8
Фримен
Люк Фримен
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
10
Шарп
Билли Шарп
11
Робинсон
Каллум Робинсон
22
Муссе
Ли Муссе