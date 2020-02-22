Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Стивенс 26
1:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мопе 30
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
22 февр. 2020, 18:00 МСК
22.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
26'
26'
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
32
Берге
Сандер Берге
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
10
Шарп
Билли Шарп
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
29
Рецос
Панайотис Рецос
23
Осборн
Бен Осборн
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
22
Муссе
Ли Муссе
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
7
Мопе
Нил Мопе
30'
30'
90
8
Биссума
Ив Биссума
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
13
Гросс
Паскаль Гросс
20
Мач
Солли Мач
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
30
Бернардо
Бернардо
11
Троссард
Леандро Троссард
44
Коннолли
Аарон Коннолли