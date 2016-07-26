Матч завершен
Шахтер
Донецк
Бернард 27
Селезнев 75
2:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2016, 21:45 МСК
26.07.2016, 21:45 МСК
вторник
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
38
Кривцов
Сергей Кривцов
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
33
Срна
Дарио Срна
90
10
Бернард
Бернард
27'
27'
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
8
Фред
Фред
90
11
Марлос
Марлос
90
22
Эдуардо
Эдуардо
71
28
Тайсон
Тайсон
77
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
5
Кучер
Александр Кучер
2
Бутко
Богдан Бутко
9
Дентиньо
Дентиньо
7
Селезнев
Евгений Селезнев
75'
12
Нем
Веллингтон Нем
Янг Бойз
мин
-
Оаро
Гийом Оаро
90
-
Вилотич
Милан Вилотич
90
-
Бертоне
Леонардо Бертоне
90