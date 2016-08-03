Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Стекеленбург 54
Стекеленбург 60
2:0
( 4 : 2)
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
3 авг. 2016, 21:15 МСК
3.08.2016, 21:15 МСК
среда
Составы
Янг Бойз
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
54'
60'
54', 60'
90
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
21
Роша
Ален Роша
90
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
63
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
111
10
Раве
Йорик Раве
88
99
Оаро
Гийом Оаро
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
22
Вютрих
Грегори Вютрих
14
Гаич
Милан Гаич
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
38
Кривцов
Сергей Кривцов
120
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
33
Срна
Дарио Срна
90
28
Тайсон
Тайсон
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
9
Дентиньо
Дентиньо
75
8
Фред
Фред
90
11
Марлос
Марлос
90
22
Эдуардо
Эдуардо
63
Запасные
2
Бутко
Богдан Бутко
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
17
Малышев
Максим Малышев
7
Селезнев
Евгений Селезнев
12
Нем
Веллингтон Нем