Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Португалия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Стекеленбург 54
Стекеленбург 60
2:0
( 4 : 2)
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
3 авг. 2016, 21:15 МСК
3.08.2016, 21:15 МСК
среда
Составы
Янг Бойз
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
54'
60'
54', 60'
90
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
21
Роша
Ален Роша
90
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
63
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
111
10
Раве
Йорик Раве
88
99
Оаро
Гийом Оаро
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
22
Вютрих
Грегори Вютрих
14
Гаич
Милан Гаич
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
38
Кривцов
Сергей Кривцов
120
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
33
Срна
Дарио Срна
90
28
Тайсон
Тайсон
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
9
Дентиньо
Дентиньо
75
8
Фред
Фред
90
11
Марлос
Марлос
90
22
Эдуардо
Эдуардо
63
Запасные
2
Бутко
Богдан Бутко
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
17
Малышев
Максим Малышев
7
Селезнев
Евгений Селезнев
12
Нем
Веллингтон Нем