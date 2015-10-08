Румыния - Финляндия: 08 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Румыния
1:1

Румыния - Финляндия: 08 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Финляндия
Чемпионат Европы, 9 тур

Чемпионат Европы,

9 тур
8 окт. 2015, 21:45 МСК
8.10.2015, 21:45 МСК
четверг
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
Финляндия
мин
10
Пукки
Теему Пукки
1
Градецки
Лукаш Градецки
4
Тойвио
Йоона Тойвио
2
Араюри
Паулюс Араюри
12
Йоронен
Йессе Йоронен
11
Шуллер
Расмус Шуллер
8
Лод
Робин Лод
17
Алхо
Николай Алхо
6
Камара
Глен Камара
2
О'Шонесси
Даниэль О'Шонесси
8
Тэйлор
Роберт Тэйлор
Запасные
23
Яаккола
Ансси Яаккола
-
6
Ояла
Юхани Ояла
-
22
Хямяляйнен
Нико Хямяляйнен
-
13
Гранлунд
Альбин Гранлунд
-
19
Кауко
Йони Кауко
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
14
Валакари
Онни Валакари
-
11
Нисканен
Илмари Нисканен
-
21
Карьялайнен
Расмус Карьялайнен
-
9
Форсс
Маркус Форсс
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

08.10.2015 08 окт. 2015 чт 21:45
Румыния
1 : 1
Финляндия
08.10.2015 08 окт. 2015 чт 21:45
Румыния
1
Финляндия
1
14.10.2014 14 окт. 2014 вт 21:45
Финляндия
0 : 2
Румыния
14.10.2014 14 окт. 2014 вт 21:45
Финляндия
0
Румыния
2

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