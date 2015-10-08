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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Чемпионат Европы
Румыния VS Финляндия
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Румыния - Финляндия: 08 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Румыния
1:1
Румыния - Финляндия: 08 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Финляндия
Чемпионат Европы, 9 тур
Чемпионат Европы,
9 тур
8 окт. 2015, 21:45 МСК
8.10.2015, 21:45 МСК
четверг
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
Финляндия
мин
10
Пукки
Теему Пукки
1
Градецки
Лукаш Градецки
4
Тойвио
Йоона Тойвио
2
Араюри
Паулюс Араюри
12
Йоронен
Йессе Йоронен
11
Шуллер
Расмус Шуллер
8
Лод
Робин Лод
17
Алхо
Николай Алхо
6
Камара
Глен Камара
2
О'Шонесси
Даниэль О'Шонесси
8
Тэйлор
Роберт Тэйлор
Запасные
23
Яаккола
Ансси Яаккола
-
6
Ояла
Юхани Ояла
-
22
Хямяляйнен
Нико Хямяляйнен
-
13
Гранлунд
Альбин Гранлунд
-
19
Кауко
Йони Кауко
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
14
Валакари
Онни Валакари
-
11
Нисканен
Илмари Нисканен
-
21
Карьялайнен
Расмус Карьялайнен
-
9
Форсс
Маркус Форсс
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
08.10.2015
08 окт. 2015
чт
21:45
Румыния
1 : 1
Финляндия
08.10.2015
08 окт. 2015
чт
21:45
Румыния
1
Финляндия
1
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
Финляндия
0 : 2
Румыния
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
Финляндия
0
Румыния
2
Новости
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
#Евро-2020 (квалификация)
19 ноября 2019, 20:06
Финляндия впервые пробилась на большой турнир. Раньше не получалось даже с Ходжсоном и Литманеном
#Финляндия
15 ноября 2019, 21:45
Гениальный ход Румынии: десятки тысяч детей на стадионе, который дисквалифицировали
#Румыния
15 октября 2019, 22:36
Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку
#Янис Хаджи
09 июля 2019, 22:06
#
Новости матча
Бельгия ни разу не выиграла у Финляндии за последние семь матчей
30 ноября 2019, 23:35
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
Тренер «Динамо» Бухарест перенес приступ во время матча. Он много курил и пил кофе, а фанаты требовали его уволить
22 июля 2019, 10:55