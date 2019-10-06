Матч завершен
Ренн
Ренн
0:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Диа 49
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
6 окт. 2019, 18:00 МСК
6.10.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Ренн
мин
1
Салин
Ромэйн Салин
90
15
Морель
Жереми Морель
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
26
Гелин
Жереми Гелин
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
8
Гренье
Клеман Гренье
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
7
Рафинья
Рафинья
90
Запасные
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
28
Мартен
Жонас Мартен
23
Эну
Адриен Эну
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
20
Тайт
Флавьен Тайт
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
9
Донис
Анастасиос Донис
90
18
Уден
Реми Уден
90
11
Диа
Булайе Диа
49'
49'
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
13
Камара
Ассан Камара
8
Кутеса
Дерек Кутеса
10
Сук
Хён-Джун Сук
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю