Матч завершен
Ренн
Ренн
2:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
10 авг. 2013, 22:00 МСК
10.08.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы