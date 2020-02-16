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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Реймс
Реймс
Туре 72
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
16 февр. 2020, 19:00 МСК
16.02.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Реймс
мин
23
Кассама
Морету Кассама
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
15
Манетси
Маршал Манетси
90
34
Туре
Эль Билал Туре
72'
72'
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
13
Камара
Ассан Камара
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
3
Конан
Конан
4
Ромао
Алексис Ромао
20
Дингом
Тристан Дингом
8
Кутеса
Дерек Кутеса
9
Донис
Анастасиос Донис
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
Ренн
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
25
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
20
Тайт
Флавьен Тайт
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
90
7
Рафинья
Рафинья
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
26
Гелин
Жереми Гелин
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
19
Гбоу
Янн Гбоу
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
11
Ньянг
М'Байе Ньянг