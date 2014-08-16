Матч завершен
Ренн
Ренн
6:2
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
16 авг. 2014, 21:00 МСК
16.08.2014, 21:00 МСК
суббота
Составы