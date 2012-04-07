Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:3
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
7 апр. 2012, 20:00 МСК
7.04.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы