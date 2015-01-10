Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
10 янв. 2015, 22:00 МСК
10.01.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы