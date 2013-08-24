Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:2
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
24 авг. 2013, 21:00 МСК
24.08.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы