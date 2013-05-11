Матч завершен
Осасуна
Памплона
Аррибас 75
1:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
11 мая 2013, 21:00 МСК
11.05.2013, 21:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
65
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
75'
75'
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
87
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сола
Кике Сола
90
0
Нино
Нино
74
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Ойер
Ойер
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
69
0
Борха
Борха
46
0
Ласен
Мехди Ласен
80
0
Леон
Педро Леон
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Мичел
Мичел
0
Торрес
Хавьер Торрес
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Колунга
Адриан Колунга
0
Васкес
Альваро Васкес