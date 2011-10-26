Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Гуиса 62
Гуиса 77
2:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Бальде 8
Бальде 66
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
26 окт. 2011, 21:00 МСК
26.10.2011, 21:00 МСК
среда
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
72
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Перес
Рубен Перес
72
0
Риос
Педро Риос
53
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Рафа
Рафа
0
Мичел
Мичел
0
Москера
Педро Москера
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
62', 77'
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Райтала
Юкка Райтала
46
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
27
0
Гарсия
Рауль Гарсия
84
0
Нино
Нино
90
0
Бальде
Ибрахима Бальде
8'
66'
8', 66'
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Тимор
Давид Тимор
0
Сола
Кике Сола
0
Лекич
Деян Лекич