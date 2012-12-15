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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кастро 90
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сола 85
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
15 дек. 2012, 18:00 МСК
15.12.2012, 18:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Леон
Педро Леон
63
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
75
0
Васкес
Альваро Васкес
70
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Рафа
Рафа
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Кастро
Диего Кастро
90'
0
Алькасер
Пако Алькасер
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Нано
Нано
67
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
80
0
Сола
Кике Сола
85'
85'
88
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Ойер
Ойер
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Бертран
Марк Бертран
0
Лама
Ролан Лама
0
Тимор
Давид Тимор
0
Торрес
Роберто Торрес