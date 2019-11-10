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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
10 нояб. 2019, 20:30 МСК
10.11.2019, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
9
Анхель
Анхель
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
2
Джене
Даконам Джене
90
23
Джейсон
Джейсон
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
25
Кенеди
Роберт Кенеди
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
22
Суарес
Дамиан Суарес
8
Портильо
Франциско Портильо
7
Мата
Хайме Мата
10
Гальего
Энрик Гальего
Осасуна
мин
6
Ойер
Ойер
90
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
13
Рубен
Рубен
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
7
Кардона
Марк Кардона
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
8
Мерида
Фран Мерида
28
Переа
Луис Переа
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Брэндон
Брэндон
18
Вильяр
Хуан Вильяр