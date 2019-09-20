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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
20 сент. 2019, 22:00 МСК
20.09.2019, 22:00 МСК
пятница
Составы
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
90
6
Ойер
Ойер
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
8
Мерида
Фран Мерида
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
22
Адриан
Адриан
90
9
Авила
Луис Авила
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Брэндон
Брэндон
7
Кардона
Марк Кардона
18
Вильяр
Хуан Вильяр
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
90
7
Хуанми
Хуанми
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
17
Хоакин
Хоакин
15
Алекс Морено
Алекс Морено
20
Лайнес
Диего Лайнес