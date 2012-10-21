Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
21 окт. 2012, 20:45 МСК
21.10.2012, 20:45 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Аннан
Энтони Аннан
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Тимор
Давид Тимор
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Сола
Кике Сола
0
Нино
Нино
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Начо
Начо
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Ноно
Ноно
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл