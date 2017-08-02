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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Адебайор 7
Вишча 34
2:0
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
2 авг. 2017, 20:45 МСК
2.08.2017, 20:45 МСК
среда
Составы
Истанбул Башакшехир
мин
1
Бабакан
Волкан Бабакан
90
6
Епуряну
Александр Епуряну
90
3
Клиши
Гаэль Клиши
90
21
Текдемир
Махмут Текдемир
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
5
Белезоглу
Эмре Белезоглу
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
90
8
Моссоро
Марсио Моссоро
90
7
Вишча
Эдин Вишча
34'
34'
90
10
Адебайор
Эммануэль Адебайор
7'
7'
90
Запасные
27
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
88
Инлер
Гекхан Инлер
29
Фрей
Керим Фрей
99
Цикалеши
Соколь Цикалеши
Брюгге
мин
22
Хорват
Этан Хорват
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
4
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
30
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Воссен
Йелле Воссен
90
Запасные
18
Хуберт
Гийом Хуберт
3
Симонс
Тимми Симонс
20
Ванакен
Ханс Ванакен
43
Пербе
Жереми Пербе
11
Искьердо
Хосе Искьердо
10
Диаби
Абдулайе Диаби