Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Денсвил 16
Денсвил 79
3:3
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Моссоро 59
Элиа 64
Моссоро 74
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2017, 22:00 МСК
26.07.2017, 22:00 МСК
среда
Составы
Брюгге
мин
22
Хорват
Этан Хорват
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
16'
79'
16', 79'
90
4
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
30
Накамба
Марвелус Накамба
90
43
Пербе
Жереми Пербе
90
Запасные
18
Хуберт
Гийом Хуберт
3
Симонс
Тимми Симонс
20
Ванакен
Ханс Ванакен
9
Воссен
Йелле Воссен
11
Искьердо
Хосе Искьердо
Истанбул Башакшехир
мин
1
Бабакан
Волкан Бабакан
90
-
Моссоро
Марсио Моссоро
59'
74'
59', 74'
90
6
Епуряну
Александр Епуряну
90
3
Клиши
Гаэль Клиши
90
5
Белезоглу
Эмре Белезоглу
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
64'
64'
90
7
Вишча
Эдин Вишча
90
Запасные
27
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
88
Инлер
Гекхан Инлер
99
Цикалеши
Соколь Цикалеши