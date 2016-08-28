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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Санчес 28
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
28 авг. 2016, 21:45 МСК
28.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
40
13
Астори
Давиде Астори
90
40
Томович
Ненад Томович
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
31
Милич
Хрвойе Милич
90
6
Санчес
Карлос Санчес
28'
28'
59
20
Валеро
Борха Валеро
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
8
Весино
Матиас Весино
8
16
Тельо
Кристиан Тельо
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
40
Леццерини
Лука Леццерини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Дикс
Кевин Дикс
18
Сальседо
Карлос Сальседо
8
Бадель
Милан Бадель
14
Фернандес
Матиас Фернандес
11
Толедо
Эрнан Толедо
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24
Хаджи
Янис Хаджи
30
Бабакар
Хума Бабакар
59
Бернардески
Федерико Бернардески
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
71
19
Кастро
Лукас Кастро
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
83
45
Инглесе
Роберто Инглесе
85
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
83
Ригони
Никола Ригони
85
Джаллоу
Ламин Джаллоу
97
Депаоли
Фабио Депаоли
27
Париджини
Витторио Париджини
71
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер