Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 54
Сардо 75
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
25 апр. 2010, 16:00 МСК
25.04.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
18
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Фелипе
Фелипе
10
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Секулин
Андреа Секулин
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Натали
Чезаре Натали
0
Болатти
Марио Болатти
0
Кейррисон
Кейррисон
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Йокич
Боян Йокич
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
63
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
54'
54'
88
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
67
Запасные
0
Мискиевич
Михал Мискиевич
0
Сардо
Дженнаро Сардо
75'
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Граноче
Пабло Граноче